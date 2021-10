Genova, cavi elettrici si staccano dalla Sopraelevata: 3 feriti e decine di auto danneggiate

Domenica 24 Ottobre 2021, 16:07

Al Porto Antico di Genova tre persone sono rimaste ferite dopo che un grosso cavo elettrico lungo circa 200 metri si è staccato dalla Sopraelevata, con ogni probabilità a causa del forte vento. È successo nel primo pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, all'altezza di ponte Parodi e dell'acquario. Il cavo è rimasto penzolini sull'area sottostante del Porto Antico: immediato l'intervento dei mezzi inviati dal 118 per alcune ferite lievi. Una quarantina le auto danneggiate.

Il luogo è transennato e sorvegliato dal forze dell'ordine e polizia locale in attesa dell'intervento dei tecnici. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo con lievi contusioni, ma non è ancora chiaro se siano stati raggiunti dalla corrente elettrica.