Ragazzo accoltellato nei vicoli di Genova: è gravissimo

Accoltellamento la scorsa notte nella movida di Genova. Alcuni passanti hanno trovato in piazza De Ferrari, cuore della città, ferito all'addome, un ragazzo di 22 anni. Sul posto è intervenuto personale del 118.



Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Martino, in codice rosso, quello di massima gravità. Secondo la prima ricostruzione, l'accoltellamento sarebbe avvenuto nei vicoli e poi il ragazzo sarebbe arrivato nella centralissima piazza. Indagini sono in corso per risalire alla dinamica.



Il ragazzo accoltellato è un albanese. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lo scorso 31 ottobre, un altro albanese di 28 anni era stato trovato in una pozza di sangue dopo essere stato accoltellato all'addome e alle gambe: era stato soccorso in via Romairone, in una zona assai distante dal centro. Il giovane non ha mai voluto raccontare nulla di quanto successo ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 11:35

