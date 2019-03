Ponte Morandi, sospeso l'abbattimento della pila 8 previsto: trovato amianto

Slitta la demolizione della pila 8 di ponte Morandi, la torre sul lato di ponente del viadotto crollato che doveva essere abbattuta sabato, mediante l'uso di 250 microcariche esplosive. Lo slittamento, secondo quanto emerso dalla riunione di oggi pomeriggio in prefettura, servirebbe a compiere ulteriori approfondimenti dopo il ritrovamento di materiali, alla luce dell'uso eventuale di esplosivi. Da quanto trapela in alcuni campioni prelevati dalla pila da abbattere, risulterebbero presenti minime tracce di amianto. Rispetto al ritrovamento di queste tracce «attendiamo che sia valutata sotto il profilo sanitario e ambientale la compatibilità di utilizzo degli esplosivi» per l'abbattimento ha spiegato Gabriele Mercurio, ingegnere di polizia mineraria e membro della Commissione esplosivi dopo l'incontro di oggi. Ultimo aggiornamento: 22:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA