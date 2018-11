Genova, blitz al casello: scritte e fumogeni contro Autostrade

Sarebbero scappati a piedi verso la collina gli autori del blitz di questa sera al casello autostradale di Genova Est a Staglieno. Su un muro presso il casello hanno scritto «Società autostrade assassini». Inoltre sono stati lanciati alcuni volantini anonimi con scritto «Apriamo i caselli, paga Autostrade». Secondo quanto appreso avrebbero agito 10-15 persone travisate. Sul posto oltre alla Digos anche la polizia scientifica per i rilievi e la polizia stradale intervenuta per prima. Per ora nessuna rivendicazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA