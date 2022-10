Genova, pensionato di 77 anni ucciso a coltellate dal figlio: il giovane era in cura ai servizi psichiatrici

Un pensionato di 77 anni è stato ucciso a coltellate dal figlio 42 anni al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'abitazione in via Novella sulle alture di Genova Prà. L'uomo era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi è stata la sorella dell'omicida. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Genova. Il quarantaduenne è stato arrestato. La vittima si chiamava Francesco Evangelista, l'omicida Claudio.

Il figlio avrebbe aggredito il padre dopo una lite per futili motivi. La figlia della vittima avrebbe provato a difendere il padre ma il fratello l'avrebbe spintonata e avrebbe colpito l'anziano con una coltellata al cuore. Gli investigatori della mobile, coordinati dal pm Paola Calleri, hanno trovato il coltello accanto al corpo, in soggiorno. In casa c'era anche la madre dell'omicida. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati in precedenza episodi simili segnalati alla polizia. Claudio Evangelista era seguito perché era depresso.