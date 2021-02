Genova, esce di strada con l'auto e finisce in una scarpata: muore 27enne

Incidente mortale all'alba nell'entroterra del levante di Genova. È successo nel territorio di Mezzanego: a perdere la vita una ragazza di 27 anni, uscita di strada mentre era alla guida della sua auto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: la vettura è precipitata in una scarpata e, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta sul posto. Ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero del veicolo e quello dei carabinieri per i rilievi.

