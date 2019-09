Genova, incidente al porto: yacht si ribalta, evacuate le persone a bordo. Ci sono feriti

#10settembre 19:00, uno yacht si inclina in un bacino di carenaggio nel porto di #Genova: soccorse ed evacuate dai #vigilidelfuoco alcune persone, rimaste lievemente ferite, a bordo della imbarcazione. In corso le operazioni di messa in sicurezza pic.twitter.com/KNwYoITagf

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 10, 2019