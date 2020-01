Genova, rimosso rivestimento pericolante di una galleria dell'A26: traffico rallentato

Ancora disagi sulle autostrade della Liguria. Un' ondulina pericolante è stata rimossa dalla volta della galleria Risso in A26 , tra Masone (Genova) e il bivio A26/A10. La segnalazione è partita da un automobilista. Intervenuta anche la polizia stradale per scorta ai mezzi della società.In A12, invece, si registrano rallentamenti a causa delle verifiche da parte del Mit che ha inviato l'esperto Placido Migliorino a controllare le infrastrutture. Nel mirino sono finiti i viadotti Recco e Rovena, vicino allo svincolo di Genova Est. Carreggiata ristretta per consentire le ispezioni con il carroponte.