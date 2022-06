Genova, sta per partorire ma l'auto è bloccata nel traffico: polizia la scorta in ospedale. Così nasce Anita

Una pattuglia ha scortato fino all'ospedale Gaslini di Genova una donna in travaglio. Aveva paura di rimanere imbottigliata nel traffico dei vacanzieri in Liguria e perciò ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine per raggiungere l'ospedale. Gli agenti hanno così accompagnato marito e moglie fino alla struttura sanitaria dove, pochi minuti dopo l'arrivo, è nata la piccola Anita.

La coppia arrivata al casello di Genova Pegli, in A10, ha visto gli agenti fermi per controlli e si è avvicinata. Il conducente, trafelato, ha spiegato che la moglie al nono mese di gravidanza, aveva iniziato il travaglio. Verificate la condizione dei (futuri) genitori e del traffico, i due agenti hanno iniziato una speciale scorta fino al reparto maternità dell'ospedale Gaslini. Ad accogliere la piccola i sorrisi di Joel, Giorgia, novelli papà e mamma, e dei due agenti della stradale di Genova.

La Questura di Genova

La polizia del capoluogo ligure ha raccontato quanto accaduto sui social. «È successo nelle prime ore di domenica mattina, quando la Polizia di Stato era come sempre allertata sulla riviera ligure con il traffico che iniziava ad intensificarsi e le spiagge a richiamare automobilisti anche dalla Lombardia e dal Piemonte - si legge nel post -. Una pattuglia della Polizia Stradale di Genova, ferma per controlli al casello della A/10 di Genova Pegli, viene intercettata da una Ford Puma il cui conducente, trafelato, chiede aiuto visto che la moglie al suo fianco, al nono mese di gravidanza, aveva iniziato il travaglio. Verificate la condizione dei (futuri) genitori e del traffico, i due agenti iniziano quella speciale scorta fino al reparto maternità dell’Ospedale Gaslini di Genova dove, pochi minuti dopo, viene alla luce la piccola Anita. Ad accoglierla i sorrisi di Joel, Giorgia, novelli papà e mamma, e dei due agenti della Polizia Stradale di Genova».