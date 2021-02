Genova, 96enne muore e lascia in beneficienza 25 milioni

Era una riservata signora di Genova di 96 anni ed è scomparsa lo scorso 9 dicembre dopo aver preparato ogni cosa per la sua morte, persino il proprio necrologio in cui salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava «la lunga schiera» di ex allievi.

Cane eredita 5 milioni di dollari dopo la morte del suo padrone

APPROFONDIMENTI MONDO «Non voglio vivere come te»: il figlio dell'uomo... USA Cane eredita 5 milioni di dollari dopo la morte del suo padrone LA STORIA Eredità al cane, nel testamento esclude i figli: «Loro... IL CASO Bimba malata di Sma, costretta a recarsi all'estero per farmaco...

Perché fino alla pensione Marisa Cavanna era stata professoressa di Lettere. La particolarità, secondo quanto ricostruito dall'Ansa, è che nel testamento ha lasciato in beneficienza circa 25 milioni di euro a 16 enti, molti sul territorio genovese, come l'ospedale Gaslini. O il Galliera, cui va anche una prestigiosa villa.

Bimba malata di Sma, costretta a recarsi all'estero per farmaco negato in Italia: necessari 2 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA