Gennaro Flagiello, finanziere muore a 56 anni: incidente con la moto sull'Asse mediano di Napoli

Tragedia sull'Asse mediano all'altezza dell'uscita di Mugnano di Napoli. Gennaro Flagiello, finanziere di 56 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri, martedì 8 febbraio. L'uomo, vice brigadiere della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, viaggiava in sella alla sua moto quando è stato travolto da un'auto. In seguito allo schianto il corpo della vittima è stato sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto.

APPROFONDIMENTI SCONTRO FATALE Tommaso Corradini, morto a 37 anni nel maxi tamponamento... PADOVA Pietro Benfatto, morto a 17 anni mentre guidava senza patente,...

Trasportato d'urgenza pronto soccorso del San Giuliano di Giugliano in Campania, il finanziere di Caserta è morto per le ferite riportate. Al vaglio delle forze dell'ordone la dinamica dello scontro.

Nella stessa giornata un'altra persona è deceduta a causa di un incidente sulla strada statale 7 Quater «Via Domitiana» in direzione Roma, all'altezza del km 23,500 a Mondragone in provincia di Caserta. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti 2 veicoli.