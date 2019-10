Pesaro, picchiato dal branco perché gay: ricoverato studente 20enne

Omofobia, ennesimo caso di violenza. È di nuovo pestaggio, questa volta fuori dalla discoteca Colosseo a Montecchio di Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino. Lì, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo, studente universitario di appena 20 anni, è stato aggredito da un gruppo di persone, tra cui anche una donna, che lo hanno malmenato, urlando insulti omofobi. Lo riporta il Resto del Carlino.

Il ragazzo era uscito dal locale alle 3 per fumare una sigaretta. Ad attirare l'attenzione dei suoi aggressori sarebbe stata la camicia a stampa leopardata che indossava. Un giovane nelle vicinanze gli si è scagliato addosso, aggredendolo e intimandogli di andarsene, altrimenti per lui, un «brutto frocio», sarebbe finita male. Nemmeno gli amici del giovane sono riusciti a fermare il pestaggio, anche perchè, pare, il gruppo di aggressori avrebbe messo in fuga i soccorsi della vittima con un coltello.

Oltre che sullo studente, i sospettati si sono poi buttati in gruppo anche contro l'auto di uno degli amici del ragazzo, danneggiandola e poi scappando. Il ventenne è stato ricoverato con una prognosi di 7 giorni per tachicardia e stress. I carabinieri avrebbero già individuato i componenti del branco, tra cui vi sarebbero almeno un italiano e un albanese. Il legale della vittima Christian Guidi ha annunciato di aver presentato ufficialmente querela in Procura. «È un fatto gravissimo e intollerabile» - ha spiegato - «e ci attendiamo che i responsabili paghino fino in fondo per l'agguato a sfondo omofobo teso al mio assistito».

