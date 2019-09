Massa Carrara, ventenne denuncia aggressione omofoba: «Colpito con un casco perché gay»

Un ventenne universitario di Massa (Massa Carrara) ha reso noto di esser aggredito perché gay, la notte scorsa, in pieno centro da uno sconosciuto che lo avrebbe colpito al volto con un casco da moto dopo averlo insultato per la sua omosessualità.

Il giovane, secondo il suo racconto fatto su Fb e rilanciato anche da una organizzazione locale Lgbt, stava tornando a casa con una amica, quando un altro giovane lo ha apostrofato e colpito, quindi è fuggito. Il ventenne ha riferito di esser rimasto stordito, di non essere svenuto e di esser riuscito ad arrivare a casa, quindi a causa dell'ecchimosi causata dal colpo e per il dolore insieme ai genitori è andato in ospedale a farsi visitare. Il ventenne ha annunciato di voler denunciare alle forze dell'ordine l'episodio. Numerose le persone che avrebbero assistito alla scena.

