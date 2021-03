Gallarate, maxi rissa con 100 ragazzi armati di bastoni e catene: 17 arresti

Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a carico di giovani per la maggior parte minorenni, accusati di una maxi rissa l'8 gennaio a Gallarate, in provincia di Varese. Un quattordicenne era rimasto ferito dopo aver preso parte alla rissa «organizzata» da due gruppi di giovanissimi «rivali». Almeno un centinaio i presenti alcuni dei quali armati di bastoni e catene.

Varese, maxi rissa tra 100 ragazzini: l'invito circolava a scuola, minorenni arrivati con i treni (senza mascherine a carichi di birra)

