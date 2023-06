Galata Seaways, la nave cargo sequestrata dai migranti al largo di Napoli. Era diretta in Francia

Galata Seaways: è questo il nome della nave sequestrata dai migranti al largo di Napoli. Si tratta di una nave cargo costruita nel 2010 che naviga attualmente sotto bandiera della Turchia. La nave era diretta in Francia.

Sulla nave un gruppo di migranti avrebbe minacciato con le armi l'equipaggio, tentando di prendere il comando della nave stessa. Dopo l'intervento della Marina italiana i migranti si sono asserragliati all'interno della stiva. L'imbarcazione - diretta a Sète in Francia - è stata liberata dalle forze speciali del Battaglione San Marco con il supporto delle unità navali della Guardia di Finanza di Napoli, a loro volta intervenute per assicurare una cornice di sicurezza. L'imbarcazione turca, diretta in Francia, si trova ora nelle acque del golfo di Napoli ed è scortata da una motovedetta della Guardia di Finanza. A seguire la situazione anche il Centro Sar francese.

L'allarme lanciato dal comandante

L'allarme è stato lanciato dal comandante, che è riuscito a contattare il centro di ricerca e soccorso di Ankara con una urgente richiesta di assistenza.

La nave ora si trova a poche miglia sotto Sorrento. A dare notizia di quanto stava succedendo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite di Bruno Vespa al Forum in masseria. «Quindici clandestini hanno preso il controllo di una nave turca a largo di Napoli, sequestrando 22 membri dell'equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane di stanza a Brindisi, hanno ripreso il controllo della nave. Ora va liberato l'equipaggio e messa in sicurezza la nave». L'aggressione sarebbe avvenuta a circa 90 miglia a sud ovest di Napoli. Le forze speciali, arrivate con due elicotteri, hanno neutralizzato i 15 immigrati che si erano nascosti sulla nave, riprendendo il controllo dell'imbarcazione.

L'intervento della Brigata San Marco

Gli uomini della Brigata San Marco sono intervenuti sulla nave turca, calandosi da due elicotteri della Marina, per riprendere il controllo dopo che i 15 clandestini, una volta scoperti, hanno creato disordini. Ad essere stato attaccato è l'equipaggio del mercantile turco Galata Seaways, che era partito dal porto di Topcular, in Turchia, il 7 giugno ed era diretto in Francia allo scalo portuale di Sète dove l'arrivo era previsto per domani. All'altezza del golfo di Napoli, dal tracciato della rotta che si ricava da siti specializzati, si vede una netta deviazione dal percorso previsto.