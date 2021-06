Funivia Mottarone, gip: «Scarcerazioni? Ringraziate che il sistema è garantista»

Proseguono le polemiche dopo la scarcerazione dei tre fermati per la tragedia della funivia del Mottarone. «Dovreste ringraziare che il sistema è così – commenta il gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici – Dovete essere felici di vivere in uno Stato in cui il sistema fa giustizia o è una garanzia e invece sembra che non siate felici, l'Italia è un paese democratico».

Funivia, a Stresa partito il turismo dell'orrore: gente arrivata per vedere la cabina crollata

Il giudice entrando in Tribunale a Verbania ha risposto ad alcune domande dei cronisti. «L'ho scritta la mia posizione», ha detto facendo riferimento all'ordinanza con cui ha rimesso in libertà il gestore Luigi Nerini, il direttore di esercizio Enrico Perocchio e ha mandato ai domiciliari Gabriele Tadini. «Ho osservato che non sussisteva il pericolo di fuga. Non esisteva - ha spiegato il gip - per le motivazioni che ho scritto». Donatella Banci Buonamici aggiunge poi che non ha «ritenuto per due persone la sussistenza dei gravi indizi, non perché non abbia creduto a uno (ossia a Tadini, ndr)», ma «perché ho ritenuto non riscontrata la chiamata in correità, che deve essere dettagliata, questa non lo era ed era smentita da altre risultanze». Il giudice Donatella Banci Buonamici ha aggiunto: «Il pm fa il suo lavoro bene e io faccio il mio lavoro credo altrettanto onestamente, è il sistema, dovreste ringraziare che il sistema è così, dovete essere felici di vivere in uno Stato in cui il sistema fa giustizia o è una garanzia e invece sembra che non siate felici, l'Italia è un paese democratico».

