Mottarone, si indaga su Alpyland, pista gestita da Nerini: «Due Incidenti nel 2017 e 2019»

Luigi Nerini nel mirino della procura di Verbania per con altre due inchieste per altrettanti incidenti avvenuti sul Mottarone (Vco): la circostanza è presente negli atti del procedimento sulla sciagura dello scorso 23 maggio, costata la vita a 14 persone, perché l'impianto interessato è la Alpyland, una pista su rotaia, la cui gestione è riconducibile a Luigi Nerini, uno degli indagati per il caso della funivia. Gli incidenti si sono verificati nel 2017 e nel 2019 provocando il ferimento di un dipendente e di un passeggero. Il reato ipotizzato sono le lesioni colpose.

La procura di Verbania si è servita della circostanza per chiedere la custodia cautelare per Nerini, il quale, secondo i pm, aveva manifestato «insofferenza ad uno scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità degli utenti di tale genere di impianti». Il gip ha respinto la proposta.

Prima di quest'anno sulle cabine della funivia del Mottarone «i 'forchettonì sono stati adoperati per il giro a vuoto o per la manutenzione, ma mai con gente a bordo». È quanto dice l'avvocato Marcello Perillo riportando un commento del suo assistito, il caposervizio Gabriele Tadini, in merito alle immagini diffuse dall'emittente tedesca Zdf. «Se in cabina si vedono delle persone - ha aggiunto il legale - secondo Tadini si tratta di addetti alla funivia o manutentori».

L'avvocato Marcello Perillo è arrivato in procura Verbania per concordare le modalità di un sopralluogo dei suoi consulenti tecnici sul luogo dell'incidente del 23 maggio alla funivia del Mottarone. Il penalista è il difensore di Gabriele Tadini, caposervizio dell'impianto, l'unico indagato agli arresti domiciliari. «Vogliamo fare una ricognizione - ha detto - perché finora abbiamo potuto esaminare solo delle fotografie. È un'iniziativa che riguarda gli aspetti tecnici: la cabina, la fune, il sistema frenante. Sono molti i dati da sottoporre a valutazione».