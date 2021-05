Funivia Mottarone, caposervizio Tadini agli arresti domiciliari. Tornano liberi Nerini e Perocchio

Va ai domiciliari Gabriele Tadini, il caposervizio della funivia del Mottarone e tornano liberi Luigi Nerini, il gestore dell'impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio. Lo ha deciso il gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici. I tre erano stati fermati nella notte tra martedì e mercoledì, per l'incidente che domenica scorsa ha causato 14 morti, e questa sera escono tutti dal carcere.

LE MOTIVAZIONI - Il gip ha valutato «che non ci sono indizi sufficienti di colpevolezza su Luigi Nerini e su Enrico Perocchio» e ha ritenuto «non credibili sufficientemente le dichiarazioni di Gabriele Tadini», ha creduto «alla dichiarazione di estraneità di Nerini e Perocchio che hanno scaricato la scelta» dell'uso dei blocchi al freno «su Tadini». Così il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha riassunto fuori dal carcere le motivazioni per le quali il giudice ha rimesso in libertà il gestore e il direttore d'esercizio della funivia, mettendo invece ai domiciliari il caposervizio. La decisione del gip, Donatella Banci Buonamici, è stata letta ai legali dei tre e al procuratore, Olimpia Bossi, nel carcere di Verbania. Dopo tre giorni, dunque, escono dal carcere tutti e tre i fermati.

LE REAZIONI - Luigi Nerini, il gestore della funivia del Mottarone, alla notizia della sua scarcerazione ha detto di essere «contento», ma ora il tema, come ha spiegato l'avvocato Pasquale Pantano che lo difende, «è che bisogna trovare i responsabili, non c'è motivo di gioire, bisogna capire cosa è successo».

Per Gabriele Tadini, il caposervizio della funivia del Mottarone, gli arresti domiciliari «sono la soluzione che può mitigare sia le esigenze cautelari che la gravità del fatto, io avevo chiesto i domiciliari, per me è una soddisfazione professionale, mi sembrava offensivo chiedere la libertà». Lo ha spiegato l'avvocato Marcello Perillo, legale di Tadini, lasciando il carcere di Verbania. Il legale ha detto che il suo assistito «non si è ancora reso conto e che sarà lui ad accompagnarlo a casa all'uscita dal carcere».

