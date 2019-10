Raccolgono e mangiano funghi velenosi, dieci persone finiscono in ospedale

PESCARA - Dopo il pranzo in casa hanno iniziato ad avvertire malori, con sintomi gastroenterici. È l'epilogo di quella che doveva essere una giornata spensierata per un gruppo di dieci persone - tre donne e sette uomini. I dieci sono finiti in ospedale a Penne per un'intossicazione provocata dai funghi che avevano raccolto e poi mangiato. Nel pomeriggio, allertato il 118, i dieci sono stati accompagnati all'ospedale di Penne. Tre di loro sono stati ricoverati per essere monitorati, sei sono ancora in Pronto soccorso e per uno è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Pescara. Nessuno dei dieci, si apprende dalla Asl del capoluogo adriatico, sarebbe in pericolo di vita.

