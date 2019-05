Mangiano funghi velenosi, famiglia intossicata nel Tarantino​: il papà 56enne è in fin di vita

Una famiglia di Ginosa (Taranto) composta da padre, madre e figlio è rimasta gravemente intossicata per aver mangiato funghi velenosi raccolti nelle campagne vicine alla gravina e non sottoposti a controllo sanitario preventivo. Il capofamiglia, di 56 anni, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Taranto ed è in pericolo di vita, mentre la moglie e il figlio si trovano nel nosocomio San Pio di Castellaneta, dove hanno ricevuto i primi soccorsi la notte scorsa. L'intossicazione, a quanto si apprende, è stata provocata dall'Amanita Phalloides, una delle specie di funghi più velenosi che esistano.

