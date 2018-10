Vanno a funghi, poi cena tra amici con risotto ai porcini: tutti intossicati

Intossicati dopo aver mangiato un risotto con i funghi fatto in casa da una coppia residente a Vicenza: brutta avventura per sette pensionati vicentini, convinti di gustare un piatto a base di porcini che avevano raccolto sui Colli Berici e sull'Altopiano, e che invece si sono ritrovati in piena notte all'ospedale per un'intossicazione alimentare. Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre, 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA