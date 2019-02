Omocidio di Cardito, oggi l'ultimo saluto al piccolo Giuseppe, ucciso dal compagno della madre

È arrivata nella chiesa San Giuseppe a Pompei la bara del piccolo Giuseppe Dorice, bimbo di 7 anni ucciso domenica scorsa dal compagno della madre a Cardito. L'arrivo della bara bianca è stato accolto un commosso applauso dalle persone in attesa all'esterno della chiesa. Ad accogliere il feretro i sindaci di Massa Lubrense, Pompei e Cardito, le tre comunità sconvolte dalla tragedia, il sottosegretario con delega al Sud Pina Castiello e il parroco della chiesa, don Giuseppe Ruggiero. Anche all'ingresso nella chiesa la bara è stata accolta da un lungo applauso. I funerali si celebrano a Pompei, comune d'origine del padre naturale del bimbo. Nella chiesa è presente il gonfalone del Comune.

Anche la mamma di Giuseppe ha preso posto all'interno della chiesa dove a breve l'arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, celebrerà i funerali del piccolo. «È qualcosa che non dimenticheremo mai», dice il sindaco di Cardito. «Siamo qui - spiega - per attestare la nostra vicinanza a tutte le persone che volevano bene al caro Giuseppe. Ora è il momento del silenzio». Lunedì a Cardito si terrà una fiaccolata per ricordare il piccolo, poi, spiega Cirillo, «penseremo alle due bambine, le sorelline di Giuseppe. Faremo tutto quello che la legge ci consente di fare, anche qualcosa in più. Penso ci sarà anche una mobilitazione da parte di tutta la società civile, della comunità di Cardito», conclude.

Per l'omicidio del bimbo e il ferimento della sorellina è in carcere il 24enne Tony Essobdi, accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e lesioni aggravate.

