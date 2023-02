Pescatore di 33 anni colpito da un fulmine in Salento, barista interviene e gli salva la vita

Un 33enne pescatore non professionista è stato colpito da un fulmine mentre si trovava con due amici sulla spiaggia in procinto di effettuare una battuta di pesca subacquea a Lido Marini, frazione di Ugento (Lecce).

Schianto, imprenditore di 38 anni muore nel tamponamento a Milano

L'intervento

Provvidenziale è stato l'intervento di una dipendente di un bar vicino alla spiaggia intervenuta insieme a una cliente che si trovava nel locale. Quest'ultima aveva frequentato un corso di manovre di primo soccorso.

I soccorsi

Entrambe le donne si sono alternate praticando al 33enne, originario di Sannicola, un massaggio cardiaco per 20 minuti, mentre erano in collegamento con gli operatori sanitari del 118, fino a quando hanno percepito nuovamente il battito. Poco dopo il personale sanitario è arrivato e ha trasportato il 33enne in ambulanza all'ospedale di Tricase dove è ricoverato in Rianimazione.