​Donna colpita da un fulmine durante un'escursione: è in fin di vita

Una donna è stata colpita da un fulmine durante un'escursione ed è in fin di vita. La donna è stata colpita da un fulmine durante un'escursione sui monti sibillini, in provincia di Ascoli, ed è ora ricoverata all'ospedale di Ascoli. L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Arquata del Tronto e la donna è stata subito soccorsa delle persone presenti, che hanno allertato il 118. Vista la situazione, i sanitari avevano optato inizialmente per il trasferimento immediato in eliambulanza nell'ospedale regionale di Torrette (Ancona); essendo però la paziente instabile hanno infine deciso per un trasferimento più breve all'ospedale di Ascoli dove la donna è giunta in codice rosso.

Tumore, Martina muore a 38 anni: era la figlia dell'ex sindaco della città

Bartolini, altri 12 positivi: salgono a 107 i casi nel focolaio del deposito di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA