Verona, fuga di gas: si accende una sigaretta ed esplode l'appartamento. Sventrata anche la porta del garage

Si è acceso solo una sigaretta dentro casa, ma così facendo ha provocato una fortissima esplosione. L'incidente è s'è verificato nella tarda serata di ieri a Bussolengo - un comune italiano di 20 069 abitanti della provincia di Verona - all'interno di un appartamento al piano terra di un condominio di due piani. Probabilmente a causa di una perdita al tubo che collega il piano cottura della cucina al rubinetto del gas, i locali si sono saturati e quando l'occupante dell'immobile, che non si era accorto di nulla, ha acceso una sigaretta ha innescato un'esplosione che ha divelto porte e finestre della casa.

Anche la porta basculante del garage, posto al piano sottostante e collegato all'appartamento, è stata sventrata. L'uomo ha subito escoriazioni e ferite alla nuca ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Lo stabile non ha subito danni strutturali per cui non si è reso necessario evacuare gli occupanti e dichiararne l'inagibilità

