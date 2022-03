Vercelli, fuggì dal carcere calandosi con le lenzuola la notte di Capodanno: arrestato all'estero

Si era calato dalla sua cella con delle lenzuola, come in un film, facendo perdere le sue tracce la notte di Capodanno. È stato catturato all'estero Kristjan Mehill, evaso due mesi fa dal carcere di Vercelli. Tre le custodie cautelari eseguite a carico dei complici dalla Polizia di Vercelli e dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino, a conclusione di una prolungata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

Kristjan Mehilli, il rapinatore 29enne di origine albanese era evaso dal carcere di Vercelli la notte di Capodanno. Il latitante era stato individuato in Olanda e la Questura di Vercelli era sulle tracce del fuggitivo ormai da quasi due mesi. Alcuni suoi complici sono stati arrestati in Lombardia. Mehilli era evaso la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio dal carcere di Vercelli, dopo essersi calato con alcune lenzuola dalla propria cella. La fuga era stata portata a termine con l'aiuto di altre persone, suoi complici, che avevano forzato i cancelli perimetrali della casa circondariale. L'uomo, che doveva scontare una condanna fino al 2029 per una violenta rapina di qualche anno fa nell'abitazione dell'imprenditore vinicolo Riccardo Coppo a Cella Monte, nell'Alessandrino, era considerato un soggetto pericoloso. Nel suo curriculum compaiono anche altri precedenti specifici per associazione a delinquere, spaccio, detenzione e porto illegale di armi.