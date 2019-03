Spettacolare incidente stamattina nella strada tra Sedegliano e Pantianicco, in provincia di Udine. Nel frontale tra due auto una è finita a lato carreggiata, nel fosso di irrigazione dei campi, e si è piantata in verticale. Immediati i soccorsi. La foto dell'auto in bilico sul muso è in poco tempo diventata virale sui social.





