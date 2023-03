Fregata Martinengo incagliata a Taranto a pochi metri dalla riva, ecco cosa è successo: il video

La nave Martinengo, fregata missilistica della Marina militare, è rimasta incagliata in mar Grande, nei pressi del Castello aragonese di Taranto.

Missili da crociera Moskit: cosa sono le armi con capacità di testata nucleare lanciati da Putin nel Mar del Giappone

Si trovava alla fonda, insieme ad altre navi, in attesa della cerimonia di giuramento che si è tenuto oggi sulla rotonda del Lungomare degli allievi marescialli della prima classe della Marina Militare e dei volontari dell'Arma dei Carabinieri.

A quanto si è appreso, a causa delle correnti e del forte vento, una parte della nave aveva toccato il fondale, rimanendo incagliata. Con il supporto di due rimorchiatori la nave è stata poi liberata. La Martinengo ha partecipato al defilamento delle navi che faranno da cornice all'evento che torna a svolgersi nel capoluogo ionico dopo 5 anni.

Oggi a #taranto giuramento della Marina. Da una settimana città paralizzata per le prove.Ieri durante quelle del defilamento delle navi,la fregata missilistica #Martinengo della Marina si è avvicinata troppo alla Riva ed è rimasta incagliata.Menomale che non le mandiamo in guerra pic.twitter.com/6DyxkB0JtW

— annarita digiorgio (@ardigiorgio) March 30, 2023