Mercoledì 11 Gennaio 2023, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 13:38

Dopo un mese di caldo anomalo in questi giorni ci sono state le prime nevicate nell'Appennino e l'inverno potrebbe finalmente arrivare (in ritardo) a metà gennaio. Lo confermano i modelli matematici che prevedono una sferzata d'aria fredda, un "vortice polare" in rotta verso il nostro paese a partire da metà della prossima settimana.

«Ci stupiamo dell'arrivo della neve ma dovrebbe essere normale in queste date» commenta Gabriele Serafini, Tecnico Meteorologo AMPRO e gestore della pagina Meteo Lazio «Ma dalla prossima settimana, a partire dal 17 potrebbe finalmente riattivarsi l'inverno con l'arrivo di aria fredda».

Prima neve in Ciociaria, si spera per la stagione sciistica a Campocatino e Campo Staffi

Meteo weekend invernale ma senza pioggia

Già questi giorni è arrivato il freddo nel centro Italia e a Roma con un calo termico che si è fatto sentire. Questa mattina a Campo Felice si sono registrati i -18 gradi. «Già questa sera saremo investiti da una veloce perturbazione che interesserà anche sul Lazio. Tra stasera e domani mattina ci sarà un'altra spolverata di neve tra i 1200 e i 1400 metri» spiega il tecnico meteorologo Serafini. Dopo questi giorni più freddi però la temperatura dovrebbe mantenersi stabile nel finesettimana e non ci saranno precipitazioni: «Sarà un weekend invernale ma secco».

Dal 17 arriva il gelo

Da metà della prossima settimana però il tempo potrebbe cambiare ancora e riportarci nel cuore dell'inverno: «I modelli previzionali stanno confermando l'arrivo di aria fredda sull'Italia con la formazione di un vortice di bassa pressione che porterà neve e freddo».

L'inverno quindi inizierà ufficialmente a metà gennaio in modo definitivo? «È ancora presto per dirlo» sottolinea Serafini «Ci sarà una fase di sbocco non possiamo sapere se torenerà il caldo l'alta presisone successivamente. Le nevicate importanti di quei giorni però porteranno a riaprire gli impianti sciistici anche in appennino e sicuramente daranno un sollievo alle attività economiche dell'area».

Neve ai Castelli e sui rilievi al Sud ma non a Roma

L'aria polare in arrivo in Italia porterà nevicate anche a quote di alta collina, ma non a Roma dove ci sarà per lo più pioggia. «Vista la massa d'aria prevista potrebbe arrivare la neve in collina sul Lazio a 700-800 metri, ai Castelli Romani, cosa ancora nn avvenuta dall'inizio dell'inverno».

Al sud le prossime settimane saranno segnate dal maltempo per il contrasto di aria calda proveniente dal bacino mediterraneo e aria fredda dal nord europa. «Probabilmente potrebbe tornare la neve anche sull'Etna sulle cime più elevate».

