Frecciarossa sbarca in Francia, la tratta Milano-Parigi in 6 ore: biglietti a partire da 23 euro

Il Frecciarossa varca le Alpi e raggiunge Lione e Parigi, esportando l'esperienza dell'Alta Velocità Trenitalia e Ferrovie dello Stato in Francia. La prima corsa, comunica FS, partirà la mattina del 18 dicembre da Parigi alle 7.26 direzione Milano e dal capoluogo lombardo verso la capitale francese alle 6.25, altre due corse saranno nel pomeriggio. I biglietti, a partire da 23 euro e da 29 euro, saranno in vendita dalla mattina del 13 dicembre sul sito Trenitalia, presso le biglietterie di tutte le stazioni italiane e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu, nonché presso alcuni partner di distribuzione.

