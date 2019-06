Frecce tricolori, show in diretta Rai domenica a Punta Marina: anche gli F-35 nel programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anno scorso furono in 200mila con il naso all'insù sulla spiaggia di Punta Marina, Ravenna: domenica 23 giugno potrebbero essere ancora di più insieme ai telespettatori di Rai1 per le emozioni di "Azzurro Tricolore", la storica trasmissione di Raisport, organizzata in collaborazione con l'Aeronautica Militare e dedicata alle Frecce Tricolori e al mondo dell'aviazione.Le telecamere seguiranno, a partire dalle ore 15.40, le evoluzioni dei numerosi velivoli ed elicotteri militari e civili che prenderanno parte alla manifestazione aerea organizzata dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo di Romagna, in collaborazione con il Comune di Ravenna.Tre ore di spettacolo che idealmente ripercorreranno gli ultimi cento anni della storia del volo: dallo SPAD di Francesco Baracca - di cui andrà in volo una fedele replica - ai principali elicotteri e velivoli caccia di ultima generazione in dotazione alle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.Sarà un evento dedicato al volo in tutte le sue sfaccettature, con dimostrazioni di soccorso aereo, lanci di paracadutisti, passaggi alle massime prestazioni dei caccia utilizzati per la difesa aerea nazionale. E' prevista anche la partecipazione della pattuglia acrobatica civile "WeFly!Team" , l'unica al mondo composta per due terzi da piloti disabili.Tanti gli ospiti ospiti che si alterneranno nello studio allestito sul lungomare romagnolo, per un racconto che terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino all'esibizione dei dieci MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, che come di consueto chiuderanno la manifestazione stendendo il tricolore più lungo del mondo.L'evento andrà in onda anche in diretta streaming sul sito www.rai.itIn realtà le emozioni legate al volo a Punta Marina iniziano già sabato 22 giugno. L’evento "Valore tricolore", organizzato dall’Aeroclub “Francesco Baracca” di Lugo in collaborazione con il Comune di Ravenna, che nella passata edizione ha portato sul litorale oltre 200mila persone, prevede dalle 15.30 di sabato le prove delle esibizioni aeree mentre fino alla domenica mattina sarà visitabile il cacciatorpediniere Andrea Doria, ormeggiato a Porto Corsini.Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare gli stand che le Forze Armate e le Forze di polizia porranno su viale dei Navigatori unitamente agli stand di Lamborghini, Ducati e della Scuderia di F1 Toro Rosso. Novità di quest’anno è infatti rappresentata dalla partecipazione di molte delle eccellenze motoristiche che portano lustro al nostro Paese nel mondo: Lamborghini e Ducati esporranno infatti tutti i loro attuali modelli mentre la Scuderia Toro Rosso sarà presente con una monoposto.Sempre fino a domenica sera aperti mercatini e street food sul lungomare Cristoforo Colombo.L'evento è organizzato dall'Aeroclub Francesco Baracca di Lugo in compartecipazione con il Comune di Ravenna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Ravenna.L’evento, organizzato dall’ Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo in collaborazione con il Comune di Ravenna, avrà inizio alle 15.30 di sabato, giornata dedicata alle prove, e alla stessa ora la domenica, giornata di manifestazione.Le esibizioni domenica 24 inizieranno alle 15 e si concluderanno alle 18.30. Le Frecce Tricolori si esibiranno a partire dalle 18.IL PROGRAMMA DI DOMENICA (dalle 15)Riproduzioni di velivoli storici, velivoli storici, elicotteri AW 139, elicottero NEXUS, elicotteri HH 101, elicottero NH 90, elicottero A 129 (Mangusta), elicottero CH 47, team Brigata S. Marco, paracadutisti Brigata Folgore, aereo C130J, aereo KC-767, aerei F 2000 Typhoon, aerei F-35, aerei AMX, aereo T-346, aereo C-27J, PAN Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori).