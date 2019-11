Varese, muore frate Giorgio Bonati: colpita tutta la comunità dei Cappuccini della città

Una tragedia ha colpito la comunità di Varese. È morto a 55 anni frate Giorgio Bonati, uno delle figure più vicine alle persone e più amate dalla città. È morto in un incidente stradale mentre tornava da Cuneo. Colpita tutta la comunità dei frati Cappuccini di Varese. Nato nel 1964, dopo tre anni alla Fraternità Romena di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, dal 2014 risiedeva alla comunità dei Frati Cappuccini di Varese. Era molto amato per il suo gra cuore e la sua passione per la musica - racconta Varesenews.it - riusciva a unire nella preghiera e nei suoi gesti molte persone e dare loro una mano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA