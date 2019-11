Franco Antonello, oggi il funerale di Giulia Zandarin: il commovente abbraccio tra i padri dei due fidanzati

CASTELFRANCO (TREVISO) - L'ultimo addio oggi a Giulia Zanardin, morta tragicamente tra le lamiere nell'incidente sulla strada del ritorno dopo la festa di Halloween alla discoteca King's di Jesolo. Il rito alle 10.30 in duomo a Castelfranco. Tante le persone e i giovani amici di Giulia presenti. Tanta la commozione al momento della lettura della lettera di una delle amiche della diciottenne scomparsa.

Il rito è stato celebrato da don Franco De Marchi, parroco di San Floriano, frazione d'origine della ragazza. Il tono del funerale è stato estremamente sobrio, senza applausi all'uscita. In uno dei passaggi dell'omelia il sacerdote ha sottolineato che «l'amore è anche scusare, accettare, e accogliere l'altro per quello che è», auspicando, in seguito, un decorso clinico favorevole per Alberto.

Alberto Antonello si risveglia, medici fiduciosi



L'ABBRACCIO TRA IL PADRE DI GIULIA E QUELLO DI ALBERTO

E' stato un abbraccio fra i due padri, quello di Giulia Zandarin, e di Alberto Antonello, il fidanzato che conduceva l'automobile ed ora in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco, a chiudere il funerale con cui la ragazza è stata salutata per l'ultima volta nel duomo della cittadina trevigiana. I genitori dei due giovani si trovavano nei primi banchi della chiesa assieme ad altri congiunti.



Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA