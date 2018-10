Francia, spende tutto in alcol e riduce i figli alla fame: bimbi trovati denutriti e con denti marci

Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati salvati appena in tempo due fratellini di tre e quattro anni di Limoges, in Francia, vittime di un padre iracondo e alcolizzato, che hanno già conosciuto tutto il peggio della vita tra le quattro mura della loro casa priva di tutto, dove non c'era amore, ma solo violenze continue, niente giocattoli, cibo ridotto al minimo, neanche una coperta per ripararsi dal freddo. Quando la loro situazione è saltata agli occhi degli operatori sociali, per il padre sono scattate immediatamente le manette e, ieri, una condanna a tre mesi di reclusione, mentre i piccoli sono stati affidati a un centro di accoglienza, dove servirà un lunghissimo periodo di cure psicologiche e alimentari prima di riportarli a una situazione di normalità.Dalle indagini è emerso che l'uomo, la cui identità non è stata rivelata per proteggere la privacy dei bimbi, negli ultimi tre anni, oltre a picchiare frequentemente la compagna e i figli, ha speso tutti i soldi ricevuti come sussidi in bevande alcoliche, riducendo letteralmente la famiglia alla fame. In casa non c'era mai nulla da mangiare, non esisteva neanche un frigorifero, e i piccoli venivano nutriti esclusivamente con dolci e Coca Cola: un'alimentazione grazie alla quale i loro denti sono diventati marci e il loro fisico ridotto in uno stato di debilitazione, con il più piccolo precipitato in uno stato di mutismo. Come se non bastasse, non hanno mai ricevuto un giocattolo in vita loro e per dormire hanno dovuto accontentarsi di un materasso senza neanche una coperta per ripararsi dal freddo."Era una situazione di degrado totale - ha detto Carole Papon, rappresentante legale dell'associazione francese vittime 87 - della cui gravità il padre non sembra neanche rendersi conto: l'unica sua preoccupazione era quella di comprare alcolici e ubriacarsi". Una volta scontata la pena sarà difficile che possa riavere la custodia dei figli: il processo di riabilitazione dei piccoli è appena cominciato e sarà lunghissimo. E, quel che è ancora più importante, avverrà lontano da lui.