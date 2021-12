Bandiera italiana, l'ex Questore di Roma chiede al Parlamento «sanzioni» per chi non ne cura il decoro

Cosa significa la bandiera italiana e perché bisogna averne cura , specie nei luoghi pubblici? Con una appassionata lettera a tutti i gruppi del Parlamento, il Prefetto Francesco Tagliente , 71 anni, ex Questore di Roma , a nome del presidente dell' Ancri Tommaso Bove, chiede «una norma sanzionatoria per chi trasgredisce le prescrizioni sul decoro del Tricolore». La si vede tante volte in giro, la bandiera, ai balconi dei Municipi, all'ingresso di alcune scuole, davanti a certi uffici, e lo "spettacolo" non sempre è una meraviglia: stoffe strappate, logore, sporche, il vessillo avvolto nell'asta, magari accompagnato da scritte o simboli non consentiti. In altri Paesi - a prescindere da orientamenti e radici culturali - la cosa sarebbe impensabile, perché c'è, nell'intimo di tutti, e non solo a prole, una sacralità della bandiera.

«Stiamo parlando del simbolo primo e ufficiale dell’Italia repubblicana - ricorda Tagliente , originario di un paese vicino a Taranto, sosato e padre di due figlie - Il Tricolore è il simbolo della nostra patria, della nazione, del popolo e delle libertà conquistate. È il simbolo dei sentimenti più nobili e rappresenta l’unità nella Nazione. È il simbolo che ha accompagnato il cammino del nostro Paese nei momenti luminosi e in quelli bui».

Tagliente , a nome dell'Ancri (l'Associazione che si occupa della tutela dei valori e dei simboli della Repubblica: c'è anche una pagina Facebook ), chiede in sostanza che venga «prevista una sanzione» per chi, negli edifici pubblici, lascia le bandiere italiane un po' al loro destino. Tanti potrebbero non sapere che il Tricolore, il prossimo 7 gennaio, celebra il 225° compleanno. Nacque come bandiera militare: fu proposta nel 1796 per distinguere il contingente italiano all’interno dell’esercito di Napoleone nelle repubbliche Cispadana e Cisalpina e nel 1797 il Tricolore fu adottato, a Reggio Emilia, come bandiera della Repubblica Cispadana: il blu della bandiera francese era sostituito dal verde, colore delle uniformi della Guardia Civica Milanese, quindi simbolo dei volontari che combattevano per l’Italia (e forse anche del verde paesaggio nostrano).

E' bene anche sottolineare - scrive l'alto funzionario, Questore della Capitale dal 2010 al 2012 dopo esserlo stato a lungo a Firenze - che mentre la violazione delle prescrizioni sulla dignità delle Bandiere è tutelata dalla legge penale, che sanziona il vilipendio, il danneggiamento, il disprezzo, il dileggio, la distruzione e l'imbrattamento, le prescrizioni di legge sul decoro (D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) sono prive di sanzione». «Quel Tricolore che abbiamo visto sventolare tante volte sul podio delle Olimpiadi di Tokio - dice il Prefetto, entrato in Polizia dal 1967 - ha toccato le corde più profonde di milioni di italiani. Purtroppo quello stesso Tricolore su molti nostri edifici, soprattutto scolastici, pende in condizioni avvilenti». Magari qualcuno, se esistesse una sanzione, se ne prenderebbe cura come merita.