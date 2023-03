Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso per sbaglio a Napoli: fermato il presunto killer, un 20enne di Barra

Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Francesco Pio Maimone, assassinato domenica notte a Mergellina. Un giovane di 20 anni è stato prima interrogato in questura e poi fermato per omicidio volontario aggravato. A coordinare l'inchiesta non sono più i magistrati della settima sezione della Procura di Napoli (criminalità comune) ma i colleghi della Direzione distrettuale Antimafia coordinata dal procuratore Rosa Volpe con i sostituti Antonella Fratello e Claudio Onorati.

Viene confermata la pista principale: Francesco Pio è stato ucciso per caso, dal momento che non aveva ingaggiato alcun litigio l'assassino e il suo branco di amici. Anzi: era defilato rispetto alla scena della rissa scoppiata tra l'assassino e un altro gruppetto di giovani, scatenata dal fatto che qualcuno aveva sporcato una scarpa dell'assassino.

Francesco Pio Maimone ucciso a Napoli: il killer ha sparato perché qualcuno gli aveva sporcato la scarpa

Così è stato ucciso Francesco Pio

Il killer ha esploso tre colpi, ha sparato per uccidere, ha ucciso e poi ha dato inizio a una sorta di messa in scena. Ha fatto finta di scappare, poi è tornato sui suoi passi, fino a mimetizzarsi tra la folla di soccorritori, recitando una parte orrenda: fingendo di prestare soccorso al ragazzo che aveva ucciso. A terra, l'agonia di Francesco è durata solo pochi secondi, come hanno riportato gli amici e i primi soccorritori. Ha fatto in tempo a invocare aiuto, dicendo «non respiro», fino a ricevere un tentativo di respirazione bocca a bocca.