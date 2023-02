Venerdì 3 Febbraio 2023, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:11

SPRESIANO (TREVISO) - Eventi pubblici sospesi e rinviati a data da destinarsi. A Spresiano non c'è spazio per l'allegria del Carnevale dopo il tremendo lutto che ha colpito la comunità. L'intero paese si stringe attorno alla famiglia di Francesca Tagliapietra, la talentuosa 17enne promessa della danza classica trovata morta a Venezia martedì mattina. Una tragedia che ha scosso le stesse istituzioni visto che papà Paolo Tagliapietra, noto avvocato, è assessore a scuola, cultura e ambiente nella giunta di Marco Della Pietra. È stato proprio il sindaco a comunicare attraverso il suo profilo Facebook istituzionale la sospensione di tutti «gli eventi pubblici già programmati per le prossime due settimane». In segno di rispetto e vicinanza al dolore di mamma Monica, papà Paolo e del fratello Alvise, che in questi giorni si preparano a dare l'ultimo saluto a Francesca. Il funerale della 17enne verrà celebrato domattina, 4 gennaio, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale.

Francesca Tagliapietra, ballerina trovata morta nei giardini della Biennale: era scomparsa da casa, aveva 17 anni

IL DRAMMA

La ragazza si era allontanata da casa lunedì sera, senza dire una parola su dove era diretta. I genitori, non vedendola rincasare e non ricevendo sue notizie, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione locale. Subito erano scattate le ricerche. Per la famiglie sono state ore d'angoscia, scandite sia dal timore che a Francesca fosse successo qualcosa di male, sia dalla speranza di ritrovarla sana e salva. Purtroppo non è stato così. Le speranze si sono infrante martedì mattina, quando la 17enne è stata ritrovata esanime nel capoluogo lagunare, nei Giardini della Biennale. Per la famiglia è stato un colpo durissimo. È stato il padre a dare la notizia pubblicando l'epigrafe della figlia sui social: «La pubblico qui per poter raggiungere e informare anche le persone più lontane - ha scritto l'assessore nel post lapidario e straziante - ma vi chiedo l'umana pietà di astenervi da commenti, curiosità, visite, telefonate e domande. Grazie».

IL RICORDO

Promessa della danza, Francesca aveva mosso i suoi primi passi sulle punte alla scuola Angeli Danza di Susegana. La svolta era arrivata nel 2019, a 14 anni, quando l'allenamento rigoroso e la passione le avevano spalancato le porte del corso del Teatro dell'Opera di Roma, selezionata con altre tre ballerine su 70. Il trasferimento nella capitale non è stato facile. La giovane puntava a seguire la scuola dell'Opera e nel frattempo a continuare a frequentare il liceo linguistico. Dopo soli quattro mesi, però, è esplosa l'emergenza Covid, che ha interrompendo bruscamente il sogno di étoile e l'ha spinta a tornare nella sua Spresiano. Nell'ultimo periodo stava attraversando alcuni disagi psichici. La speranza di tutti era che tornasse a brillare: nella vita, prima ancora che nella danza. Purtroppo non è andata così. Ora Francesca brillerà sì ma soltanto nei ricordi delle tante persone che le hanno voluto bene. «Estremamente talentuosa e intelligente. Una delle anime più belle e gentili. Non avrei saputo indicare un difetto. Quanto accaduto ci sconvolge» Jessica Rosso, direttrice e insegnante della scuola Angeli danza di Susegana, la ricorda così, ripensando ai volteggi e alle piroette di cui Francesca era capace.