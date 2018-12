Coppia uccisa dentro una tabaccheria: caccia all'ex di lei, in passato l'aveva minacciata

Francesca Petrolini, la donna uccisa ieri era a Davoli Superiore all'interno della sua tabaccheria con il compagno Rocco Bava, in passato avrebbe ricevuto minacce da un ex fidanzato che non aveva accettato la fine della relazione. Una circostanza adesso al vaglio degli investigatori che intendono accertare se l'uomo dalle minacce possa essere passato all'azione.

Coppia di fidanzati uccisi a colpi di pistola in tabaccheria: caccia all'uomo

Francesca e Rocco erano entrambi separatai e stavano insieme da qualche mese. Bava, 43 anni, ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto e colpito dai proiettili del sicario. Secondo una prima ricostruzione i due, che avevano una relazione, si trovavano nella tabaccheria di proprietà della donna quando è entrato l'assassino che avrebbe sparato prima contro la donna, uccidendola sul colpo. Poi ha inseguito all'esterno Bava sparandogli e ferendolo gravemente. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo di un'ambulanza del 118.

Ultimo aggiornamento: 11:40

