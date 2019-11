Maltempo, nuova frana a Pozzuoli su statale Domitiana

Un costone tufaceo, in seguito alle acque copiose dei giorni scorsi ed al violento temporale di stamattina, ha ceduto, nel tardo pomeriggio, riversandosi sulla statale Domitiana, sulla carreggiata in direzione Pozzuoli-Arco Felice. Non si segnalano danni a persone e cose. Il terreno ed il muro di contenimento hanno invaso la strada che nel tratto, a poche decine di metri dal complesso Olivetti, prende la denominazione di via Campi Flegrei, per cui è stato necessario deviare il traffico da e per Pozzuoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tecnici del comune e la Polizia Municipale. Avviate le operazioni di bonifica. Il traffico in zona è deviato su via Europa Unita in direzione Arco Felice e su via Annecchino per Pozzuoli e Napoli.



