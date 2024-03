Frana sui binari spacca l'Italia in due: treni interrotti da Caserta a Foggia. E per Pasqua volano i prezzi degli aerei

Italia ancora spaccata in due al Sud. Continuano infatti i disagi alla circolazione ferroviaria tra Caserta e Lecce, con il tratto fra Benevento e Foggia chiuso a causa di una frana che ha interrotto il traffico dei treni dal pomeriggio di martedì. L'inconveniente all'altezza della galleria Starza, tra Montecalvo e Ariano Irpino, lungo un tratto di ferrovia che corre in galleria per circa tre chilometri, dove lo smottamento ha ostruito alcuni aeratori che scendono in profondità fino a 80 metri, facendo cadere sui binari terriccio e pietre.

Frana ad Ariano Irpino: Italia spaccata in due

Tecnici e operai di Rfi sono già al lavoro per ripristinare nei tempi annunciati, circa trenta giorni, il collegamento sulla linea ferroviaria Caserta-Benevento-Ariano-Foggia-Lecce. Tirreno-Adriatico. Le immagini dei droni sono impressionanti: il dissesto si estende per circa 250 metri.

Intanto si avvicinano le vacanze di Pasqua e il danno per i pendolari comincia a diventare insostenibile. Per viaggiare sulla tratta si può fare affidamento solo sui bus sostitutivi, o in alternativa optare per l'aereo. Con prezzi che, come era prevedibile, sono schizzati alle stelle: le tariffe dei voli in quei giorni vanno dai 150 fino ai 900 euro.