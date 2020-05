Foto e clip girate in cella dai detenuti di Avellino finiscono sui social Video

Ultimo aggiornamento: 22:22

Foto e video girati in cella e finiti sui social network. Sarebbero stati realizzati dietro le sbarre del carcere di Bellizzi Irpino dai detenuti. La denuncia è dei segretari del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria),. I due dirigenti sindacali elogiano gli agenti della Polizia Penitenziaria che sono riusciti a scovare smartphone e microcellulari nascosti in barattoli per alimenti.La pubblicazione sui social di quelle immagini ha innescato polemiche e ha fatto scattare l’operazione e a sequestrare gli apparecchi. Altri microcellulari sono stati trovati nel muro di cinta della casa circondariale di Ariano Irpino.