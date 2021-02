Lucca, tappezza i muri del paese con le foto della ex che bacia un uomo: esposto in Procura per stalking

La perseguita da un anno, da quando si sono separati. L'ultima umiliazione due giorni fa: ha tappezzato la città dove vive con una serie di foto in cui la sua ex, saluta un uomo con un bacio. La donna le ha trovate dovunque nelle strade di Torre del Lago, in provincia di Lucca. La notizia oggi è pubblicata sui quotidiani locali. La donna, assistita dal suo legale Debora Ianniello, ha già contattato i carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari sono già al corrente degli episodi di persecuzione subiti dalla donna da tempo e per le quali lei ha denunciato varie volte l'ex per stalking e molestie, un personaggio noto della movida della Versilia.

«Più volte - spiega il legale della donna - ci siamo trovati a segnalare che la signora e i suoi figli venivano seguiti e fotografati. Gli autori di questi gesti sono stati anche identificati». Sia l'avvocatessa della donna che quella del suo nuovo compagno - anche lui preso di mira - in hanno preparato un esposto denuncia inviato direttamente alla Procura di Lucca. Un esposto in cui si fa riferimento al Codice Rosso. E’ noto che le nuove disposizioni del codice penale che non solo inaspriscono le pene e le misure coatte in caso di stalking ma dà anche la possibilità alle autorità investigative di intervenire fino con l’arresto immediato del responsabile. Indagini in corso dei carabinieri per accertare l'identità dell'autore del gesto.

