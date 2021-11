Forum Sostenibilità, Tabacci: «la sostenibilità non è una parola di moda, ma una questione seria»

Seconda giornata di confronto al Forum Sostenibilità, organizzato da Fortune Italia, in cui i vertici delle aziende che si occupano di energia, hanno discusso di sostenibilità e transizione ecologica, illustrando gli step per raggiungere l'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione nel 2050, per rendere il nostro pianeta ad emissioni zero, azzerando anche l'impatto negativo che le azioni umane stanno avendo sulla vita della Terra e sulla terra. La strada da percorrere è un mix energetico, l'uso di fonti rinnovabili, l'impiego di nuove tecnologie sostenibili, oltre ad un cambiamento culturale che renda meno impattante questo passaggio epocale, sulle economie dei territori.

"Recovery plan, transizione ecologica e digitale: la sostenibilità è la vera sfida per il futuro del Pianeta", è il sottotitolo del quarto Forum Sosteniblità, che ha affidato l'apertura dei lavori e del dibattito a Bruno Tabacci, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "sostenibilità è un termine tra i più citati di questo tempo, ma evitiamo che diventi solo una moda. La questione è molto seria, ci troviamo di fronte ad una trasformazione rilevante, che nell’arco di 50 anni ha portato gli abitanti della Terra da meno di 3 miliardi a 8 miliardi ed il degrado del Pianeta ricade sulla qualità della vita dei suoi abitanti. Il Covid ci ha fatto capire che non siamo padroni, ma solo ospiti e se esageriamo la natura ce lo fa comprendere. Il G20 di Roma è stato un passaggio importante, così come il COP26, ma l’obiettivo della transizione ecologica è quello di sostenere uno sviluppo durevole e sostenibile. Cogliere l’occasione del Covid per attuare il PNRR significa creare una prospettiva europea alla luce delle nuove mutazioni globali, non solo demografiche, ma dare continuità significa essere seri sul discorso della sostenibilità".

Nella prima tavola rotonda di confronto sul tema energetico, si sono confrontati i big del settore, Edison, Enel, Eni, Terna ed Ansaldo Energia.

“Le tecnologie di oggi che rendono sostenibile la produzione di energia, anche economicamente, non bastano, ci permettono di arrivare al 2030, ma per arrivare alla decarbonizzazione del 2050 le tecnologie odierne non sono sufficienti, dobbiamo fare un salto, usando tecnologie basate sugli idrocarburi. Anche il gas naturale serve per la transizione energetica, c’è necessità di investire in quello che non ha emissioni”, sottolinea Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, in collegamento da remoto.

“L’idrogeno può essere usato in vari modi, chi sta pensando di applicarlo per la trazione di auto e camion, per l’industria, il riscaldamento o l'accumulo - aggiunge Giuseppe Marino, Amministratore Delegato Ansaldo Energia - l’idrogeno green costa di più dell’equivalente fossile, ma dalle previsioni ci dicono che sarà un vantaggio in termini di sostenibilità perché riduce l'anidride carbonica, ma anche sul piano competitivo. Dobbiamo evitare di essere dipendenti da altre nazioni, ma anche di investire e con il PNRR sarà possibile”.

“E' molto importante la relazione con i territori, fatti di persone - precisa Alberto Piatti, Responsabile Sviluppo Sostenibile Eni - nei confronti dei quali deve esserci un cambiamento culturale e maggiore confidenza con le tecnologie con cui avere un rapporto neutro. Bisogna tenere conto dei livelli occupazionale e la ricaduta sociale".

Secondo Fabrizio Iaccarino, Responsabilità e Affari Istituzionali Enel "le risorse economiche non mancano, ma volendo chiudere tutti gli impianti a carbone in Italia entro il 2025, per farl,o servono le autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione, servono quelle risorse umane che escono e non sono ricoperte. Direi che la vera parola chiave di questa fase sono le autorizzazioni da parte delle istituzioni, perché dobbiamo mettere a terra tutta questa capacità e questa pianificazione".

Infine Roberto Giovannini, Responsabile sostenibilità di Terna, che si dice convinto di "investimenti molto importanti che vanno calati sul territorio, dove spesso i piccoli comuni fanno fatica ad accettare le strutture necessarie per la decarbonizzazione e l’elettrificazione. Serve dialogo con i territori, è una sfida che riguarda tutto il paese. La sostenibilità non è una punizione, ma sinonimo di progresso".