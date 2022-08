Forte dei Marmi, molestie sessuali a gruppo di donne in bici: si avvicina con lo scooter e palpeggia il seno a una di loro

Molestie sessuali a Forte dei Marmi. Un uomo a bordo di uno scooter ha avvicinato un gruppo di donne in bici e, dopo averle affiancate, ha palpeggiato il seno a una di loro. Ha rischiato anche di farle cadere. Gli investigatori del Commissariato hanno denunciato per violenza sessuale un uomo di 38 anni, italiano, recidivo. Si era già reso protagonista di 5 episodi di molestie sessuali, avvenuti tra luglio e agosto, sempre in Toscana: 4 nel centro di Forte dei Marmi e uno a Marina di Pietrasanta.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto IL CASO Roma, abusi su minorenne STATI UNITI Epstein, Ghislaine Maxwell condannata L'ARRESTO Roma, fratellini abusati per anni dallo zio

McDonald's, una dipendente: «Licenziata perché ho denunciato una molestia»

L'età delle vittime

Le vittime, tutte donne tra i 40 e i 50 anni, dopo la molestia hanno denunciato il fatto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, fornendo un identikit del soggetto, che agiva sempre con il casco in testa. Tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti ad individuare un sospetto. L'Autorità giudiziaria ha dato il via libera alla perquisizione personale e domiciliare.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi nei confronti del trentottenne residente nella provincia di Massa. Gli agenti hanno trovato e sequestrato gli indumenti e il casco da motociclista, utilizzati dall'uomo durante le molestie.

Epstein, Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni: manipolò minorenni affinché venissero abusate