Ospedale San Giovanni Bosco: bagni senza porte, buchi nei muri ed estintori rotti. Dopo le formiche ecco altre immagini choc

Non c’è pace per l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Un nuovo video, ripreso in esclusiva da Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, mostra un preoccupante stato di degrado anche al piano terra della struttura. All'indomani dell'istituzione di una commissione d'indagine interna da parte dell'Asl competente, negli spazi adibiti a spogliatoi per il personale sanitario le telecamere del programma hanno filmato una nuova invasione di formiche che giravano indisturbate attorno alle prese elettriche. Inoltre, come emerge dalle immagini, i servizi igienici sono a vista, poichè alle porte di diversi bagni mancano i pannelli di copertura e sui muri sono presenti vistosi buchi. Condizioni di incuria sono state registrate dal programma anche per quanto riguarda altre attrezzature di prima necessità: estintori danneggiati, tanto da essere inservibili e porte degli armadietti per il personale divelte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA