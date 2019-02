Servizi segreti: aumenta rischio foreign fighter, in crescita gli sbarchi occulti

Il rischio foreign fighter, l’immigrazione clandestina, il monitoraggio elettorale. E ancora: la sicurezza economica e lo spionaggio aziendale. La Relazione annuale dei servizi segreti è stata presentata questa mattina, pubblicamente, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal direttore del Dis, Gennaro Vecchione, alla presenza dei vertici del Comparto Intelligence, dei ministri del Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) e dei componenti del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir). Resta alta la minaccia dell’Isis, pronta «a ispirare attacchi in Europa». Nonostante la perdita di territorio, di combattenti e figure di rilievo, i seguaci del Califfo nero sembrano ancora in grado di colpire l’Occidente. Quanto agli autori, poi, «il rilevato coinvolgimento negli attentati nel 2018 nel Continente, di soggetti con passato criminale o trascorsi in prigione, è valso a ribadire un tratto ormai congenito del fenomeno dei radicalizzati in ambito europeo». Ossia, persone che hanno già commesso reati di vario genere e sono stati probabilmente «radicalizzati nelle carceri».



Dalle difficoltà dell’Isis, poi, potrebbe tentare di risorgere al Qaeda, ancora presente in diverse parti dell’Africa. I combattenti di ritorno dagli scenari di guerra sono un altro dei temi trattati dalla Relazione. Viene considerato molto difficile il “conteggio” di coloro che provengono dall’area siro-irachena, ma secondo le stime più recenti sarebbero circa 19.000 le unità, delle quali quali 8.000 stranieri. Tra questi ultimi, sarebbero circa 2.600 gli europei dello spazio Schengen e 500 i balcanici. La lista delle presenze in Italia è stata aggiornata: non sono state registrate nuove partenze, anche se il numero dei “listati” è cresciuto (da 129 a 138). Inoltre, l’Isis ha mostrato un forte attivismo finanziario, ed è risultata in grado di trasferire all’estero, con largo anticipo, «ingenti fondi drenati dal contesto siro-iracheno, laddove sul fronte qaedista l’autofinanziamento con attività illecite si è confermato un dato ricorrente per quel che attiene in particolare alle formazioni operanti nel Sahel».



Attenzione elevata è stata riservata al rischio infiltrazioni terroristiche nell’ambito dei flussi migratori. «Tale pericolo - scrivono gli 007 - è stato confermato da sviluppi investigativi che hanno attestato l’utilizzo – peraltro sporadico e non strutturale – dei canali dell’immigrazione clandestina per il trasferimento in Europa di estremisti sub-sahariani». Sul versante interno continua a rappresentare una minaccia insidiosa l’anarco-insurrezionalismo, così come l’antagonismo, «una galassia eterogenea che si è distinta per il tentativo di superare una persistente tendenza alla “parcellizzazione delle lotte"».



Una pronunciata vitalità viene rilevata riguardo al panorama dell’ultradestra, che «mostra relazioni intense con omologhe formazioni estere». Il Comparto, al pari di quanto fatto dalle comunità di intelligence dei principali partner internazionali, ha istituito agli inizi del 2018 un esercizio che ha il compito di monitorare possibili interferenze o condizionamenti del processo elettorale. Questo esercizio è stato riattivato nel mese di novembre in vista dell’appuntamento per il rinnovo del Parlamento europeo. E altrettanta attenzione è stata posta al sistema finanziario, proprio «per cogliere tempestivamente l’esistenza di manovre speculative in danno del debito sovrano e dell’euro».

Ultimo aggiornamento: 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA