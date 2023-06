Fondo NUOVO IMAIE per gli Artisti delle zone alluvionate

Abbiamo stanziato un fondo da 1.000.000,00 di Euro in sostegno agli Artisti NUOVO IMAIE che risiedono nelle zone recentemente colpite dall’alluvione, un gravissimo evento climatico che ha procurato perdite umane e ingenti danni al territorio.

Il Fondo è destinato ad aiutare e a sostenere gli Artisti Interpreti Esecutori NUOVO IMAIE per le perdite, per i danni subiti e per l’impossibilità di condurre una normale attività lavorativa e di vita quotidiana.

“Misure Straordinarie zone alluvionate Maggio 2023” è il nome del fondo a cui possono accedere tutti i soci e i mandanti, aventi diritto, del NUOVO IMAIE attualmente residenti nelle località interessate dalla calamità, se in possesso di tutti i requisiti necessari per presentare la domanda.

La richiesta di contributo potrà essere effettuata esclusivamente attraverso il Portale Artisti a partire dalle ore 10:00 del 22 giugno ed entro e non oltre le ore 24:00 del 24 luglio 2023.

Per conoscere i Termini e condizioni del Bando leggi qui:

Musica [👉] https://www.nuovoimaie.it/mission/bandi-e-contributi/bandi-musica/misure-straordinarie-zone-alluvionate-2023/

Audiovisivo [👉] https://www.nuovoimaie.it/mission/bandi-e-contributi/bandi-audiovisivo/misure-straordinarie-zone-alluvionate-2023/

Le località in cui occorre essere residenti per accedere al fondo sono quelle indicate nel decreto Legge del 1 giugno 2023 e che puoi consultare qui: [👉] https://www.nuovoimaie.it/wp-content/uploads/2023/06/decreto-legge-del-01062023-61-21-23.pdf

ATTENZIONE: la sezione per fare domanda sul Portale Artisti sarà visibile esclusivamente per coloro che risultano dal nostro database residenti nelle zone indicate dal decreto.

In fase di presentazione della domanda sarà inoltre necessario autodichiarare la residenza nelle specifiche circoscrizioni territoriali interessate, selezionando quella di riferimento.

Per facilitare la compilazione della domanda sul Portale Artisti abbiamo realizzato questo video tutorial [👇]