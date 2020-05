Case, la De Micheli finanzia il Fondo accesso abitazioni in affitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ministero delle Infrastrutture ripartisce i 60 milioni per il 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione , di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, fra le regioni italiane, «al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ». La cosa rilevante è la procedura d'urgenza adottata in considerazione della crisi sanitaria, sociale ed economica.Con un decreto datato mercoledì 6 maggio e firmato da Paola De Micheli, ricalcando i coefficienti adottati nel riparto dell’annualità 2019 secondo il decreto ministeriale del 4 luglio 2019, la ministra ha spartito la liquidità ai conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché a sostegno di iniziative intraprese dai Comuni per favorire la mobilità nel settore attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Nei coefficienti di riparto la Lombardia è al primo posto con il 16,2 pari a 9,7 milioni, seguita dal Lazio con il 10,6 pari a 6,4 milioni, Campania con il 9,8% pari a 5,9 milioni (vedere tabella). Le regioni, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale.I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l’utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali. Ai sensi della legge 431 del 1998 le risorse ripartite con questo decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato.