Da BNL raccolti 300 milioni di euro per Telethon

Il contatore della solidarietà di BNL per Telethon segna 300 milioni di euro. È questo il totale della raccolta per la ricerca sulle malattie genetiche rare, raggiunto dopo 27 anni di partnership tra la Banca e la Fondazione; una collaborazione che rappresenta oggi uno dei più importanti progetti di fund raising a livello europeo. L'assegno è stato 'svelatò in diretta su Rai1 dal presidente di BNL, Luigi Abete, e dall'amministratore delegato della Banca e responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, Andrea Munari. I manager hanno voluto precisare che questo risultato è non solo un traguardo importante ma, soprattutto, lo stimolo per proseguire su un cammino comune che ha portato risultati concreti e certificati sul fronte della cura, con l'individuazione di terapie per malattie in passato addirittura sconosciute. Ciò grazie ai ricercatori che sono tra le eccellenze del sapere nazionale ed internazionale.



LA BANCA

BNL per Telethon è una delle espressioni dell'impegno strategico della Banca e del Gruppo, a livello mondiale, per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nello specifico il numero 3: «garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età». La Banca è attiva nel campo della sostenibilità - ambientale, sociale, economica - e dell'inclusione, contro ogni forma di discriminazione. BNL è diventata così «incubatore» e «moltiplicatore» di iniziative di sviluppo socio-economico, favorendo la nascita di partnership sul territorio, con aziende e persone, per creare sinergie in una logica di benessere collettivo.

