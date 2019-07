È in corso, da quanto si apprende, l'interrogatorio di Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-Russia, indagato per corruzione internazionale. Massimo riserbo sul luogo in cui i pm di Milano Sergio Spataro e Gaetano Ruta stanno interrogando Savoini, assistito dall'avvocato di fiducia.

Ultimo aggiornamento: 17:24

